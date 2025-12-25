サイクロンの被害に遭った寺院＝2日、スリランカ・キャンディ（ロイター＝共同）【ニューデリー共同】世界有数の紅茶の産地スリランカを襲ったサイクロンの影響で、政府高官は25日までに、紅茶生産量が最大35％減少する恐れがあると明らかにした。28日でサイクロン上陸から1カ月。世界銀行は被害額が41億ドル（約6400億円）に上ると発表しており、復旧には時間がかかりそうだ。サイクロンは全土に被害をもたらし、特に中部のキ