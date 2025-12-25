今日25日は、広く雨のクリスマスに。九州や中国、四国は昼頃まで雨が降るでしょう。夜は寒気が流れ込み、雪の降る所もありそうです。近畿や東海は断続的に雨が降るでしょう。午後は西または北よりの風が強まる見込みです。関東も雨が降り、夕方以降は本降りの雨となるでしょう。北陸は雷雨にご注意ください。広く雨のクリスマス午後は西日本で風が強まる今日25日クリスマスも、前線や低気圧の影響で、広く天気が崩れるでしょう。