中日の金丸が“正月返上トレ”で来季飛躍を誓った。「体を動かすくらいですが、練習は毎日します」年末年始は神戸市の実家に帰省。父・雄一さんとキャッチボールで汗を流すなどし、「高校もありますし、大学もありますから」と母校の神港橘や、関大でも入念な調整を継続する構え。プロ1年目の今季は2勝6敗ながら、防御率2・61、15試合で12度のクオリティースタート（QS＝6回以上、自責点3以下）を記録。黄金左腕が上昇曲線を