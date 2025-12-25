広島・小園がマツダスタジアムでの年内自主トレを打ち上げた。1月からの自主トレについては「（どこでやるかは）内緒です。静かにやらせてください」と極秘で行う構えだ。例年は松山市でヤクルト・山田、中村悠らの合同自主トレに参加してきたが、今回は「どうなるか分からない」と単独で行う可能性も示唆。越年が確実の契約更改交渉については「何も言えることはありません」と話すにとどめた。