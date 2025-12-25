車内で「くたばれくそババァ！」と思い切り叫ぶ依頼者【漫画】本編を読む子どものころから漫画が好きで、ユーモアあふれる作品を描いている宮野シンイチさん(@Chameleon_0219)。Twitterにて公開された「夜逃げ屋日記」は、DV被害などに遭う依頼者を夜逃げさせた実話を基に描かれた人気漫画だ。今回は、第20話を紹介するとともに、依頼者の母親の印象などについて著者に聞いた。■宗教活動中の母と目が合った瞬間0102「夜逃げ屋日記