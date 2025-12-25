イスラエル軍の攻撃で破壊されたガザ地区の建物＝18日、イスラエル南部から撮影（AP＝共同）【エルサレム共同】イスラエル軍は24日、パレスチナ自治区ガザ最南部ラファで活動中、車両に対して爆発物が爆発し、1人が軽傷を負ったと発表した。イスラエル首相府はイスラム組織ハマスが停戦合意に違反していると非難し、報復の構えを示した。ハマスはラファの爆発について、パレスチナ人が活動していない地域で発生したと主張し、