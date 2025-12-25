２３日に死去した尾崎将司さん（享年７８）は選手として通算１１３勝を挙げただけでなく、のちにトッププロに成長した弟子を数多く育てた。三弟で男子ツアー３２勝の尾崎直道（６９）、同１４勝の飯合肇（７１）ら「ジャンボ軍団」をはじめ、女子では教え子の西郷真央（２４）は今年、海外メジャーのシェブロン選手権で優勝。佐久間朱莉（しゅり、２３）は今季国内年間女王へと飛躍。自作の器具で趣向を凝らした独特な練習法で後