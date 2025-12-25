巨人軍前監督で、オーナー付特別顧問の原辰徳氏（６７）が２４日、Ｓ状結腸がんで死去した尾崎将司さん（享年７８）をしのんだ。「一回り先輩ではありますが、我々の世代のスーパーヒーローが亡くなられて残念です」。同じ時代に野球、ゴルフとプロスポーツ界をけん引した“同志”の悲報に、胸を痛めた。かねて親交があり、その“勝負師”たる姿に、刺激を受けてきた。「野球界出身で、プロゴルファーになられてね。一つの道を