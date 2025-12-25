NY株式24日終値本日は短縮取引 ダウ平均48731.16（+288.75+0.60%） ナスダック23613.31（+51.47+0.22%） CME日経平均先物50555（大証終比：+215+0.43%） 欧州株式24日終値本日は短縮取引 英FT100 9870.68（-18.54-0.19%） 独ＤＡＸ休み 仏CAC40 8103.58（-0.270.00%） 米国債利回り終値本日は短縮取引 2年債 3.501（-0.031） 10年債 4.134（-0.029） 30年債 4.7