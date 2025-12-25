NY金先物2 月限（COMEX）（終値） 1オンス＝4502.80（-2.90-0.06%） 金２月限は反落。時間外取引では、地政学的リスクなどを受けて一代高値を更新したのち、利食い売りが出て上げ一服となった。欧州時間に入ると、もみ合いとなった。日中取引では、利食い売りが出たが、押し目は買われた。 MINKABU PRESS