天皇賞・春以来の実戦となるマイネルエンペラーはCWコースで併せ馬。大きく先行したレッドパラジウム（2歳新馬）に楽な手応えのまま併入した。6F81秒9〜1F11秒3。清水久師は「前を追いかける形で。体つきも動きもいいので、あとは長いブランクだけ」とうなずいた。同コースの日経賞で勝っており、「舞台は全然問題ない。いい脚を長く使ってくれれば」と好走を期待した。