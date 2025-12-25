¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê¹Í»¡Í×ÁÇ¤È¿¿ÈÈ¿Í¤òÆ÷¤ï¤¹Ææ¤òÊª¸ì¤ËÀø¤Þ¤»¤Ê¤¬¤é¡¢·è¤·¤Æ¾Ã¤¨¤ë¤³¤È¤Î¤Ê¤¤²Ã³²¼Ô¤Îºá¤ÈÈï³²¼Ô¤Î¥È¥é¥¦¥Þ¤Ë¿¿ÀµÌÌ¤«¤é¸þ¤­¹ç¤Ã¤¿¥É¥é¥Þ¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¡ÊÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤¬´°·ë¤·¤¿¡£ »²¹Í¡§¡ØÎÉ¤¤¤³¤È°­¤¤¤³¤È¡Ù¤Ï¡È¹Í»¡¡É¤òÄ¶¤¨¤¿°ìºî¤ËÌä¤¤¤«¤±Â³¤±¤¿¡È¤¤¤¸¤á²Ã³²¼Ô¡É¤ÎìÞºáÊýË¡ 22Ç¯Á°¤Ë¹»Äí¤ËËä¤á¤¿¥¿¥¤¥à¥«¥×¥»¥ë¡£¾®³Ø6Ç¯À¸¤Î¤È¤­¤ËÆ±¤¸¥¯¥é¥¹¤À¤Ã¤¿Æ±µéÀ¸¤¿¤Á¤¬µ×¤·¤Ö¤ê¤ÎºÆ²ñ¤ËÊ¨¤­Î©¤Á¡¢ÍÄ¤­º¢¤Ë