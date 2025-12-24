郄島屋および連結子会社である東神開発が、玉川郄島屋S・Cの2027年6月グランドオープンに向け、本館地下1階食料品フロアのリニューアル計画を始動する。【画像をもっと見る】郄島屋グループでは、総合戦略「まちづくり」のもと、地域特性に合わせて百貨店と専門店を融合させた魅力ある商業施設の開発と運営を推進。利用者の心に響く買物体験をグループ独自の提供価値として、百貨店と専門店、国内と海外、リ