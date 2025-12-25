◇尾崎将司さん死去野球界からも尾崎さんの死を悼む声が相次いだ。「21年会」で親交の深かった本紙評論家の田淵幸一氏（79）と有藤通世氏（79）は生前の思い出を語った。《田淵幸一氏「私にとって良きアドバイザー」》同学年の仲間がまた一人…。寂しいよ。ジャンボは昭和21年生まれ（1946年4月2日〜47年4月1日生まれ）の野球人でつくった「21年会」の会長を務めてくれた。年に一度はチャリティーゴルフなどを行っていた