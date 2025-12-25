朝靄（あさもや）に煙る栗東トレセンで、メイショウタバルはCWコースを上機嫌に駆け抜けていった。力強く、軽やかに。全体時計（6F85秒8）を抑えて、しまい（ラスト1F11秒3）を伸ばすのは普段通り。騎乗した上籠助手がポンと首筋を優しく愛撫（あいぶ）し、出迎えた石橋師は額をさする。師は「道中の雰囲気も走りも良かった。気持ち良く走っていたね。言うことない」と笑みを浮かべた。昨年の有馬記念は賞金不足で除外。今年は