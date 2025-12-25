「第70回有馬記念」の追い切りが24日、東西トレセンで行われた。今年の皐月賞馬で天皇賞・秋2着から挑む3歳ミュージアムマイルは栗東坂路で併せ馬。いつも通りに1週前追いでビッシリ負荷をかけ、今週は微調整。力強い走りで充実ぶりをアピールした。先週の朝日杯FSをカヴァレリッツォで制したC・デムーロとのコンビ継続でグランプリ制覇を狙う。昨年3着に続く参戦のダービー馬ダノンデサイルも同じく坂路で最終リハ。精神面を考