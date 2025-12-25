¼«¿È¤ÎÆÃÂç¥Ð¥Ê¡¼¤¬·Ç¤²¤é¤ì¤¿²ñ¾ì¤ÎÆÃÀß¥ê¥ó¥°¤Ë¡¢°æ¾å¤Ï¹õ¤ÎT¥·¥ã¥Ä»Ñ¤Ç¤µ¤Ã¤½¤¦¤ÈÅÐ¾ì¡£·Ú²÷¤Ë¥ê¥ó¥°¤ò²ó¤ë¤È¡¢¹âÂ®¥¸¥ã¥Ö¤ËÏ¢ÂÇ¤«¤é¤Î±¦¥¢¥Ã¥Ñ¡¼¤òÈäÏª¤·¤¿¡£·Ú¤á¤À¤Ã¤¿¤¬¡¢¡Ö¤¤¤¤¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤òÈ¯´ø¤Ç¤­¤ë¤È»×¤¦¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤¿ÄÌ¤ê¡¢Ìó150¿Í¤Î´ÑµÒ¤ÎÁ°¤Ç¾õÂÖ¤ÎÎÉ¤µ¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£¥µ¥¦¥¸·èÀï¤Ç·Þ¤¨·â¤ÄÌµÇÔ¤Î¥Ô¥«¥½¤Ï¡¢¿ÈÄ¹1¥á¡¼¥È¥ë73¡£¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥Ð¥ó¥¿¥àµé8ÀïÌÜ¤ÇºÇÄ¹¿È¤ÎÁê¼ê¤À¡£°æ¾å¤ÏÁ°Æü¤Î¥¤¥Ù¥ó¥È¤Ç¡ÖÂÎ³Êº¹¤ÏÆü