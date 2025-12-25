【馬券のツボ】≪ここが買い≫長距離戦は騎手同士の駆け引きも勝利の鍵を握っている。鞍上のルメールは直近10年の有馬記念が【2・3・2・3】で連対率50％。複勝率は70％で回収率145％、軸に据えるには最適だ。≪ここが心配≫エリザベス女王杯の勝ち馬に全幅の信頼は置けない。3歳以上のレースになった96年以降、勝ち馬11頭が同年の有馬記念に出走しているが、07年ダイワスカーレットの2着が最高。一度も勝っていない。