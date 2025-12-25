コスモキュランダは1月のAJC杯（3着）以来のコンビ復活となる横山武を背に坂路で併せ馬。3馬身先行したデザートイーグル（2歳新馬）を早めに抜き去り、強めに追われて2馬身先着した。4F52秒7〜1F12秒0。横山武は「ブリンカーを着けたが、集中して走れたので良かった」と好感触。「担当者（佐藤助手）は小、中学の同級生。そういう縁で臨めるのは大きい」と目を輝かせた。