菊花賞3着エキサイトバイオは荻野琢（レースは荻野極）を背に坂路で気合を付け、4F54秒1〜1F12秒9をマーク。今野師は「馬場の影響で時計は出なかったが、動きはいい。先週の時点で菊花賞の前より状態は良かった。成長が著しい」と自信の口ぶり。複数の回避馬が出て、繰り上がりで出走可能となった。「京都より中山の方が合っていると思う。一発を狙いたい」と期待を込めた。