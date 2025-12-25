ラストランとなるタスティエーラはWコースでエコロシード（2歳1勝クラス）、ミッキーファルコン（2歳新馬）と併せ馬。追走する形で直線はインへ。馬なりで最先着した。内めを回ったとはいえ、6F80秒9〜1F11秒8と時計は上々。堀師は「全体的に速いラップを刻んだが、ラスト3Fからペースを上げて負荷を強めた。息遣いが良く、DDSP（喉の疾患）の症状も出ていない」と報告した。