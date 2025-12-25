ジャパンCで落馬競走中止となったアドマイヤテラは坂路単走で4F55秒4〜1F13秒3。体を大きく使って雨に湿ったウッドチップを蹴り上げた。友道師は「ジャパンCから有馬は当初の予定通りのローテ。稽古は元々動かないタイプだけど、今日は重たい馬場でも動けていた」と及第点のジャッジ。「時計がかかる馬場でスタミナが生きる流れになった方がいい」と持久力勝負に自信を見せた。