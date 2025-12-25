オーストラリア遠征の前走メルボルンCで23着だったシュヴァリエローズは坂路で単走追い。リズム重視の入りからゴール前で肩ムチを入れ、4F53秒9〜1F12秒8を刻んだ。清水久師は「遠征の疲れはないし、いつも通りの感じで来られている」と満足げ。今年5走のうち良馬場以外が4走と不運が続く。「舞台は問題ないが、奇麗な走りをするのでパンパンの良馬場が理想」と意気込んだ。