逃げ切りで連勝中のミステリーウェイは松本を背にCWコースで馬なり調整。6F82秒9〜1F11秒8を刻んだ。小林師は「元々、そこまでチップで動く馬ではないので。いい意味で変わらない。落ち着きもある」と順調さをアピールした上で、「以前は自分でやめる面があったけど、自然と真面目に走るようになった。東京より中山の方が競馬はしやすい。乗り方は鞍上に任せる」と語った。