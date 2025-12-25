Samsungの次期横折りスマートフォン・Galaxy Z Fold8のカメラの仕様が流出し、超広角カメラや望遠カメラが強化される可能性が浮上しました。 ↑超広角カメラはフラッグシップ級の性能に（画像提供／Samsung）。 信頼性の高い情報サイト・GalaxyClubによると、Galaxy Z Fold8（開発コード名: Q8）のメインカメラは、前モデルに続き2億画素（200MP）になるとのこと。Samsungは複数世代にわたって同一、または近い仕様のイメー