高尾颯斗（ONE N’ ONLY）と渡邉美穂がダブル主演するドラマ『ゆかりくんはギャップがずるい』（TOKYO MX／毎週木曜21時25分）が、2026年2月5日より放送されることが決定した。【写真】『ゆかりくんはギャップがずるい』原作・あんどうまみによる描き下ろしイラスト原作は、国内最大級の電子書籍配信サイト「コミックシーモア」発、累計220万DLを突破している、あんどうまみの人気同名コミック。笑って泣けてときどき事件も巻