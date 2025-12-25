球界からも尾崎将司さん（享年７８）の逝去をしのぶ声が相次いだ。プロゴルファーとなる前には甲子園優勝投手となり、プロ野球・西鉄に入団。尾崎さんと現役時代に対戦した経験を持つ堀内恒夫氏（７７）＝スポーツ報知評論家＝は、プロ野球選手・尾崎に大きな影響を与えた“秘話”を交えて、故人を悼んだ。俺が入団して２年目、６７年の秋（１１月１９日・小倉）のオープン戦で西鉄との試合があった。試合前に１歳年上の池永（