DeNAの新選手会長・東が「社会貢献」に意欲を示した。「会長としてチームに浸透させたい。ファンあってのプロ野球。野球人口が減る中で、もっと野球を活性化させないと」と危機感を口にした。今季は14勝8敗で2年ぶり2度目の最多勝を受賞。大黒柱の責任感も強くなった。球団とも積極的に交渉し、横浜スタジアムへのファン招待などさまざまな活動に取り組む構えを示した。