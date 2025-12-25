ヤクルトの池山監督が、ドラフト1位・松下（法大）を来春のキャンプで1軍メンバー入りさせる考えを示した。「目玉なんで。もちろん、沖縄に行ってもらわないと」と強調した。来年1月上旬から始まる新人合同自主トレで「体調面、体力面の動きを見て最終的に決める」と説明。松下以外の大卒・社会人組も、同様にケガの不安がなければ1軍メンバー入りが見込まれる。