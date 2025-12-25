西武・西口監督が来季のオーダーについて「レギュラーはネビンだけ」と明言した。来日1年目の今季は打撃部門でチーム3冠王。一塁手としてもゴールデングラブ賞に輝いた。ネビン以外の他のポジションはチーム内の競争を促して底上げを図りたい考え。日本ハムからFAで獲得した石井の二塁、DeNAからFA加入の桑原の外野についても「（他の選手と）しっかりと競争して（定位置を）勝ち取ってもらいたい」と強調した。