北海道・当別町の国道できのう、けん引されていた大型トラックが激しく燃える火事がありました。大型トラックの荷台から出火したとみられています。道路脇に止まった大型トラックの荷台から激しい火の手が上がっています。火事があったのは当別町蕨岱の国道337号です。きのう午後2時ごろ、運転手が「荷台から出火した」と消防に通報しました。火はおよそ2時間後に消し止められけが人はいません。大型トラックはけん引中に突然、出