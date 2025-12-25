23日に死去した尾崎将司さんを追悼した丸山茂樹(C)Getty Images男子ゴルフ国内ツアー最多の通算94勝、賞金王12度を誇る“ジャンボ”こと尾崎将司さんが、S状結腸がんのために12月23日に死去したことが分かった。長男の智春さんが24日に公表した。78歳だった。【写真】丸山茂樹が投稿した尾崎将司さんとの2種類の2ショットを見る日本ゴルフツアー機構（JGTO）は公式SNSを通じて「“ジャンボ”こと、尾崎将司氏が12月23日の午後1