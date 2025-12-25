日本ツアーで通算最多の９４勝を挙げ、「ジャンボ」の愛称で人気を博した尾崎将司さんが２３日、Ｓ状結腸がんのため死去した。１２度の賞金王に輝くなど、男子ゴルフ界の第一人者として君臨。１９７０年代から８０年代にかけては、青木功（８３）、中嶋常幸（７１）とともに「ＡＯＮ」と呼ばれる時代を築いた。尾崎将司さんは１８１センチ、９０キロの大柄な体を生かした豪快なプレーで勝利を重ねた。青木功、中嶋常幸と「ＡＯ