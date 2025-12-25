プロゴルファーの「ジャンボ尾崎」こと尾崎将司さんが２３日、Ｓ字結腸がんのため７８歳で死去した。ＴＵＢＥ・前田亘輝（６０）は２４日、ＳＮＳで尾崎さんとの思い出を記し、突然の別れを惜しんだ。尾崎さんの訃報を受け、前田は自身のＸを更新。「ジャンボ尾崎（尾崎将司）さんが逝っちゃった…ゴルフってカッコいいなぁ〜僕とゴルフを出会わせてくれた方だった。ゴルフの練習場でお会いしたのが最後でした。１０年振りぐら