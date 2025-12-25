お笑いコンビ・サンドウィッチマンが２４日、東京・千代田区のニッポン放送で「第５１回ラジオ・チャリティー・ミュージックソン」に出演した。豪華ゲストを迎えての“２４時間の特別番組”。伊達みきお（５１）は「緊張するゲストが続いて休まらない」と苦笑いしつつ、富澤たけし（５１）は「あっという間ですよ」と、俳優・鈴木京香、内田有紀ら大物との共演も待ち望んだ。クリスマスの放送ということで思い出を問われると