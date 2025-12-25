【アニバーサリーの鼓動】阪神ドラフト3位・岡城快生外野手（22＝筑波大）は、小、中、高と野球を続けてきたものの、高校在学中はプロへの道を考えたことは一度もなかった。頭の中にあったのは「大学で野球をやって、一般企業に就職してとは思っていた」という漠然とした将来像。大学卒業後も野球を続けることは、当時の人生プランには描かれていなかった。「スポーツショップとか経営したいなと思ってました」。しかし、筑波大