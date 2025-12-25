プロゴルファーの「ジャンボ尾崎」こと尾崎将司さんが２３日、Ｓ字結腸がんのため７８歳で死去した。かつてプロゴルファーを目指して尾崎さんに弟子入りし、現在もゴルフタレントとして活動する阿部桃子（３１）が２４日、デイリースポーツの取材に応じ、師匠の急逝を悼んだ。◇◇ジャンボさんと初めてお会いしたのは、あるゴルフコンペで同じ組になった時でした。プロゴルファーを目指していた話をしたら、「もう一度