日本ハム・玉井大翔投手が２４日、阪神に移籍した伏見に“三振斬り”の恩返しを誓った。同じ北海道出身の先輩には配球面など多くを学び、よくイジられもした。来季の交流戦を見据え「いつも僕のフォークを酷評してくるので、フォークで三振をとりたい」とニヤリ。伏見とのオリックス時代の対戦を「唯一、僕のフォークで三振した人」とイジり返し、再戦を待ち望んだ。