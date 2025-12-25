体も思考も柔軟に、プロ9年目となる来季へ臨む。阪神・高橋は、甲子園の球団施設で体を動かし、今オフに取り組むテーマを掲げた。「手首がもっと良くなることが間違いなく一番。直接的に自分のパフォーマンスを変えるのはそこなので」左手首のプレート除去手術から復活を遂げた今季。8試合に登板し3勝1敗、防御率2.28を誇ったが、現状に満足はしていない。来季を見据え、患部への最大限のケアを施しながらも、鍛練を重ねてい