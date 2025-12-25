「ジャンボ」の愛称で親しまれ、国内ツアー最多の通算９４勝を挙げたプロゴルファーの尾崎将司（おざき・まさし）さんが２３日午後３時２１分、Ｓ状結腸がんのため死去した。親族が２４日、発表した。７８歳だった。昨年発覚も、自らの意思により自宅療養を行っていたという。葬儀は近親者のみで行う。後日、お別れの会を開く予定。日本プロゴルフ界の巨星が旅立った。尾崎さんは徳島・海南高（現海部高）の野球部エースとして