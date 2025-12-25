ノンワイヤーブラに「補整力は妥協」というイメージを持っている方に朗報です。補整下着ブランドとして長年支持されてきたブラデリスニューヨークの「LiftMeUpブラ」が、テストする女性誌『LDK』の「LDKベストバイ・オブ・ザ・イヤー2025」で堂々の第1位を獲得。締め付けないのに、美しいバストラインを叶える理由とは？日常使いにもおしゃれにも寄り添う、その実力を詳しくご紹介します♡ LD