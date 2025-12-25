大相撲の伊勢ケ浜親方（元横綱照ノ富士）が２４日、報道陣の取材に応じ、旧宮城野部屋力士で炎鵬を除く８人が改名したことについて「どうですかと話したら、快く受けてくれた。部屋のカラーがありますから、皆で一つの方向を向いて頑張って行こうという意味」と説明した。九州場所での打診に応じ、伯桜鵬から改名した伯乃富士は「（しこ名を）自分の結果で広めていきたい。師匠に相談して自分で決めた」と話した。この日は両国