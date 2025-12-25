¼õ¸³¤Î¹ç³ÊÈ¯É½¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Ë¤È¤Ã¤Æ½Õ¤ÎË¬¤ì¤ò¹ð¤²¤ë´î¤Ó¤Î½Ö´Ö¤Ç¤¹¡£¤·¤«¤·¡¢¤½¤Î¿Ê³ØÀè¤¬¡Ö¼«Âð³°¤Î»äÎ©Âç³Ø¡×¤Ç¤¢¤Ã¤¿¾ì¹ç¡¢¿Æ¤ÎÇ¾Î¢¤ò¤è¤®¤ë¤Î¤Ï¡¢¼êÊü¤·¤Î½ËÊ¡¤è¤ê¤âÀè¤Ë¡¢½Å¤¯¤Î¤·¤«¤«¤ë¡Ö¤ª¶â¡×¤Î¿´ÇÛ»ö¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤ë¿Æ¤Î¥±¡¼¥¹¤ò¤ß¤Æ¤¤¤­¤Þ¤¹¡£¡Ö¹ç³Ê¤ª¤á¤Ç¤È¤¦¡×¤Î¸ÀÍÕ¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢Æ¬¤ÎÃæ¤ÇÃÆ¤¤¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡È¤½¤í¤Ð¤ó¡ÉÃÏÊý¡¦¥á¡¼¥«¡¼¶ÐÌ³¤ÎÎ¤ÅÄÎ´»Ö¤µ¤ó¡Ê52ºÐ¡¦²¾Ì¾¡Ë¡£ºòÇ¯¤Î¼õ¸³¥·¡¼¥º¥ó¤ò¿¶¤êÊÖ¤ê¡¢Ê£»¨¤Ê¡È¼õ¸³À¸