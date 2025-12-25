º£¥ª¥Õ¤Ë¿·Áª¼ê²ñÄ¹¤Ë½¢Ç¤¤·¤¿£Ä£å£Î£Á¡¦Åì¹î¼ùÅê¼ê¤¬¡¢¥Á¡¼¥à¤È¤·¤Æ¼Ò²ñ¹×¸¥³èÆ°¤ËÀÑ¶ËÅª¤Ë¼è¤êÁÈ¤ó¤Ç¤¤¤¯°Õ¸þ¤òÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡Ö¥Õ¥¡¥ó¤¢¤Ã¤Æ¤Î¥×¥íÌîµå¤Ç¤¹¤·¡¢Ìîµå¿Í¸ý¤¬¾¯¤Ê¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ìîµå¤Î³Ú¤·¤µ¡¢ÌÌÇò¤µ¤ò¹­¤á¤Æ¡¢¤â¤Ã¤È¤â¤Ã¤ÈÌîµå¤¬³èÀ­²½¤·¤ÆÌîµå¿Í¸ý¤¬Áý¤¨¤ì¤Ð¡×¡£»Ò¤É¤â¤¿¤Á¤È¤Î¸òÎ®¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¥×¥é¥ó¤òÎý¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥ÉÆâ³°¤Ç¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤ò¿Þ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¡£