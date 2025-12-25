µð¿Í¤Î¥É¥é¥Õ¥È£´°Ì¡¦³§Àî³ÙÈô³°Ìî¼ê¡ÊÃæÂç¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢½Ð¿ÈÃÏ¤Î·²ÇÏ¸©´ÛÎÓ»Ô¤Î»ÔÌò½ê¤òË¬Ìä¡£Æ±»Ô¤ÎÅÁÀâ¤Îµå¾ì¤Ë±ï¤ò´¶¤¸¡¢ÈôÌö¤òÀÀ¤Ã¤¿¡£¡ÖÊ¬Ê¡µå¾ì¡×¤Ï¡¢£±£¹£³£¶Ç¯£¹·î¤Ëµð¿Í¤¬¥­¥ã¥ó¥×¤òÄ¥¤Ã¤ÆÌÔÎý½¬¤ò¹Ô¤Ã¤¿¤ÈÅÁ¤ï¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¤³¤ì¤ò¤­¤Ã¤«¤±¤ËÆ±Ç¯½©¤Ë½éÍ¥¾¡¤·¤¿¡£¡Ö¤æ¤«¤ê¤â±ï¤â¤¢¤ë¡×¤È¼Â´¶¤·¤¿¡£Æ±µå¾ì¤ÏÀ×ÃÏ¤È¤·¤Æ»Ä¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢Â­¤ò±¿¤Ó¡Ö¥¨¥Í¥ë¥®¡¼¤ò¤â¤é¤¤¤¿¤¤¤Ç¤¹¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£