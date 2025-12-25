土屋輝之さん神奈川をはじめ都市部に林立するタワーマンション。木造住宅などに比べ安全基準が厳しいとされる高層住宅で、見直すべきリスクはないのか。香港の高層住宅群で発生した大規模火災から２６日で１カ月。専門家は火災発生時の対応は「通報」「初期消火」「避難」がポイントと指摘し、「各管理組合で火災感知能力の強化や実働性のある訓練を実施することが大切」と呼びかけている。炎と黒煙が立ち込め、爆発音が響き