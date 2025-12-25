¤­¤ç¤¦¤Î¥Ý¥ó¥É¥É¥ë¤Ï´Ë¤ä¤«¤ÊÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¡¢°ì»þ£±¡¥£³£´¥É¥ëÂæ¤Ë²¼Íî¤¹¤ë¾ìÌÌ¤â¸«¤é¤ì¤¿¡£°ìÊý¡¢¥Ý¥ó¥É±ß¤â°ì»þ£²£±£°±ßÂæÁ°È¾¤Ë²¼Íî¤¹¤ëÅ¸³«¡£ ËÜÆü¤ÏÌá¤êÇä¤ê¤Ë²¡¤µ¤ì¤¿¤â¤Î¤Î¡¢¤³¤Î¤È¤³¤í¤Î¥Ý¥ó¥É¤Ï¥ê¥Ð¥¦¥ó¥É¤ÎÎ®¤ì¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤ë¡£¤¿¤À¡¢º¬Äì¤Ë¤¢¤ë±Ñ·ÐºÑ¤ÎµÕÉ÷¤¬Â³¤¯Ãæ¡¢¸½ºß¤Î¥Ý¥ó¥É¹â¤Ï´Ö¤â¤Ê¤¯Àª¤¤¤ò¼º¤¦²ÄÇ½À­¤¬¤¢¤ë¤È¤Î»ØÅ¦¤â½Ð¤Æ¤¤¤ë¡£ º£½µ¤Ï±Ñ·ÐºÑ»ØÉ¸¤¬È¯É½¤µ¤ì¤º¡¢Â¿¤¯¤Î»Ô¾ì»²²Ã¼Ô¤¬¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹´ü´Ö¤Ç