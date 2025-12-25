ºå¿À¤òÀïÎÏ³°¤È¤Ê¤Ã¤¿ÎëÌÚÍ¦ÅÍÅê¼ê¡Ê£²£µ¡Ë¤¬³ô¼°²ñ¼Ò¥¨¥³¡¦¥×¥é¥ó¤ÎÆð¼°ÌîµåÉô¤ËÆþÃÄ¤¹¤ë¤³¤È¤¬£²£´Æü¡¢Ê¬¤«¤Ã¤¿¡£ÁÏ²ÁÂç¤«¤é£²£±Ç¯ÅÙ¥É¥é¥Õ¥È£²°Ì¤Çºå¿À¤ËÆþÃÄ¡£ºòµ¨¤Ï¥·¡¼¥º¥ó½ªÈ×¤«¤é£±£²·î½é½Ü¤Þ¤ÇÂÎÄ´ÉÔÎÉ¤ÇÆþ±¡¤·¤¿±Æ¶Á¤â¤¢¤ê¡¢£´Ç¯ÌÜ¤Îº£µ¨¤Ï¥¦¥¨¥¹¥¿¥ó¤Ç£³»î¹ç¤ÎÅÐÈÄ¤Ë½ª¤ï¤ê¡¢£±·³¤ÇÅÐÈÄ¤¬¤Ê¤¤¤Þ¤ÞÀïÎÏ³°ÄÌ¹ð¤ò¼õ¤±¤¿¡£¿·Å·ÃÏ¤È¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¤Ï£²£´Ç¯ÅÙ¤ÎÅìµþÅÔ½©µ¨Æð¼°ÌîµåÂç²ñ£±Éô¥ê¡¼¥°¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¼ÂÀÓ¤â¤¢¤ë¡£¥×¥í¤Ç