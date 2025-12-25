ºå¿À¤Î¹â¶¶ÍÚ¿ÍÅê¼ê¡Ê£³£°¡Ë¤¬£²£´Æü¡¢³ÍÆÀ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿¿·³°¹ñ¿Í¤Î¥ë¡¼¥«¥¹¤Ë»É·ã¤ò¼õ¤±¤¿¡£¥ë¡¼¥«¥¹¤ÏºÇÂ®£±£µ£¶¥­¥í¤ò¸Ø¤ëËÜ³ÊÇÉº¸ÏÓ¤Ç´üÂÔ¤âÂç¤­¤¤¡£Æ±¤¸ÀèÈ¯º¸ÏÓ¤Î¹â¶¶¤Ë¤È¤Ã¤Æ¤Ï¥í¡¼¥Æ¤òÁè¤¦Áê¼ê¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¡ÖÆþ¤Ã¤Æ¤¯¤ë¿Í¤ß¤ó¤Ê¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡¢¤½¤¦¤ä¤Ã¤Æ»×¤Ã¤¿¤é¡¢Á´°÷¥é¥¤¥Ð¥ë¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¡£°Õ¼±¤ÏÁ´Á³¤·¤Æ¤Ê¤¤¡×¤ÈÃ¸¡¹¤ÈÏÃ¤¹¡£¤Þ¤º¸þ¤­¹ç¤¦¤Î¤Ï¼«Ê¬¼«¿È¤À¡£¡ÖÀº¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤È¤¤¤¦¤«¡¢»ý¤Ã¤Æ¤ë¤â¤Î