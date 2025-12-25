中国メディアの紅星資本局は22日、スイス金融大手UBSが公開した世界の億万長者（ビリオネア）に関する最新の年次報告書を取り上げ、中国のビリオネアは70人増えて470人となったと伝えた。UBSによると、10億ドル（約1560億円）以上の純資産を持つ世界のビリオネアは2919人に増え、ビリオネアの総資産額は15兆8000億ドル（約2464兆8000億円）に達し、12カ月で13％増加した。新たにビリオネアになった人は287人で、2015年の調査開始以